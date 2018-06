EN DIRECT - Panama-Tunisie (1-0): la Marea Roja prend une longueur d'avance dans le match pour l'honneur de la poule G

On ne va pas se mentir, ce n'est pas la quantité débordante d'enjeu qui va caractériser ce match, le deuxième sans enjeu de cette Coupe du monde après Egypte - Arabie Saoudite. Reste quoi, alors, entre les partenaires de Wahbi Khazri, corrigés par la Belgique il y a quelques jours, et ceux de Felipe Baloy, écrasés par l'Angleterre, mais dont le premier but de l'histoire en Coupe du Monde a rempli d'émotion toute une foule de suiveurs ? La passion, l'honneur et autant de vertus qui permettent de rappeler que le football est aussi un jeu.





Alors jeudi 28 juin, à 20h, il n'y aura peut-être pas l'ambiance folle des matchs couperet, ni le parfum de stars des rencontres à élimination directe. Mais deux équipes qui auront à coeur de marquer ce Mondial de leur empreinte, de quelle que manière que ce soit. Le tout sera à suivre sur LCI.fr.