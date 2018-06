EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : suivez les débuts de l'Allemagne, tenante du titre, face au Mexique

Le champion du monde en titre fait son entrée, dimanche 17 juin, et il a un signe indien à vaincre. Depuis 2002 et la piteuse élimination de la France, il n'y a eu que le Brésil pour se sortir des phases de poule, quatre ans après avoir remporté la Coupe du monde. En 2010 et en 2014, l'Italie puis l'Espagne avait donné du grain à moudre à ce type de causalités. Pour se mettre au mieux dans ce Mondial russe, la Mannschaft devra faire face au Mexique, inaltérable huitième-de-finaliste.





La Tri, qui a davantage fait parler d'elle par les frasques sexuelles de certains de ses joueurs que par la qualité de ses performances (une défaite, un nul et une victoire en préparation), retrouve quant à elle un adversaire de pénible mémoire... Il y a 20 ans, lors du Mondial français, après un premier tour de haute tenue, le Mexique de Luis Hernandez et Cuahtemoc Blanco avait été crucifié par les Allemands, menés par Jurgen Klinsmann et Oliver Bierhoff... en huitième de finale. Javi Hernandez, Guillermo Ochoa et le vétéran Rafael Marquez sauront-ils effacer ce pénible souvenir face aux hommes de Joachim Low ? La réponse à 17h, sur TF1, en direct de Moscou, en live commenté sur LCI.