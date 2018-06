EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : Giroud et Matuidi probablement titulaires face au Pérou ?

LE SEISME À MEXICO, C’EST FAUX





Après la victoire du Mexique (1-0) contre l’Allemagne, une rumeur faisant état d’un séisme à Mexico provoqué par les sauts de joie des supporters mexicains a été relayée par de nombreux médias et sur les réseaux sociaux. C’est un tweet du Département de sismologie et de volcanisme de l'Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas qui en est à l’origine. Or, cette information est inexacte. Si des vibrations ont bien été enregistrées par les sismographes, la notion de "séisme artificiel" n'est pas du tout adaptée pour qualifier l'impact provoqué par les sauts des foules, selon plusieurs spécialistes en sismologie. Le Service sismologique national (SSN), chargé de fournir l'information officielle sur les séismes qui se produisent au Mexique, ne mentionne d'ailleurs aucun tremblement de terre à la date du 17 juin dans la capitale mexicaine.