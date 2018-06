EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : Les confidences de Deschamps à quelques heures de France-Argentine

MARADONA





L’icône légendaire du foot argentin, Diego Maradona, craint les Bleus. Dans une interview au quotidien espagnol Marca, il juge que l’équipe de France "est l'un des candidats au titre" de cette Coupe du monde. "Le Mondial commence maintenant, on ne peut plus spéculer. Je mets une pièce sur l'Argentine mais je respecte beaucoup la France, déclare Maradona dans cet entretien réalisé jeudi et publié ce samedi. "Le gardien, Lloris, ne se troue jamais, ni en sélection ni en club, et il y a Griezmann", souligne le champion du monde 1986. Il reste bien évidemment supporter de son Albiceleste et veut croire que ce tournoi puisse être "le Mondial de Messi".