EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : toutes les dernières infos

CONFÉRENCE DE PRESSE





Comment se sent et se comporte Steve Mandanda : "Steve est quelqu'un de posé, tranquille. Quand il parle, on l'écoute. Il fait l'unanimité par sa capacité à parler au groupe. On se tourne vers lui, s'il y a un souci. C'est un cadre de l'équipe. On peut compter sur lui, il est posé et fiable".





Au sujet de la comparaison avec France 98 : "On en a pas marre, on a de quoi s'inspirer, sur ce que le groupe a réalisé. Si on en a marre, on va devoir gagner et on arrêtera de nous embêter avec ça.





Sur leurs potentiels d'adversaires : "Il ne faut pas etre focalisé sur l'adversaire potentiel. Ca peut influer mais il faut penser à être performant, gagner. Le Danemark a concédé peu de buts, c'est un adversaire solide. Pour le reste on verra, on ne doit pas se prendre la tête à faire des calculs, on doit progresser, monter en puissance sur la compétition"





Sur la non titularisation de Steve Mandanda : "Il y a de la concurrence, des blessures... C'est pas facile le foot de haut niveau, il n'y a pas de cadeaux. On doit se battre au quotidien. Il est très pro, il bosse. C'est un gardien de très grande qualité. On verra s'il disputera des matchs, c'est tout le mal que je lui souhaite"