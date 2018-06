EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : invasion de moustiques à Volgograd, voyage compliqué pour les Saoudiens et Fekir et Varane en conf

COUP DE GUEULE





Avant débuter la Coupe du monde contre la Pologne, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé n'a pas dissimulé son courroux ce mardi dans les colonnes de L'Equipe. Il déplore notamment un manque de considération envers les techniciens locaux.





"Les entraîneurs locaux sont peu respectés en Afrique. On manque de considération. (Stephen) Keshi (ancien sélectionneur du Nigeria et du Togo) a vécu ça, (Florent) Ibenge (RD Congo) aussi. Mais on est capables de réfléchir, de motiver une équipe, d’avoir un projet de jeu. Ce n’est pas parce que j’ai des dreadlocks que je suis léger. Ce sont des préjugés", a notamment pesté l'ancien joueur du Paris-SG.