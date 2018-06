EN DIRECT – Coupe du monde J-10 : ouf ! Mohamed Salah dans le groupe égyptien !

ABSENT





Les Bleus n'auront pas la chance de croiser l'illustre Nicklas Bendtner lors de leur 3e match de poule : le fantasque attaquant, passé par Arsenal et la Juventus (et aujourd'hui à Rosenborg), initialement inclus dans une liste élargie, n'a finalement pas été retenu parmi les 23. La faute à une blessure à l'aine. La star Christian Eriksen, en revanche, sera bel et bien là, comme les Bordelais Lukas Lerager et Matin Braithwaite.