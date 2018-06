EN DIRECT - Les Bleus sont dans leur camp de base d'Istra, les choses sérieuses commencent!

Certes, il y a la Ligue des champions, l’Euro, les pérégrinations de votre club de cœur. Mais les amateurs de foot savent mieux que personne qu’il n’y a que la Coupe du monde pour ressentir une adrénaline pure, mêlée à des émotions renvoyant souvent à l’enfance : les parties endiablées avec les copains à l’école ou en vacances ; les matchs suivis sur le canapé avec les commentaires de papa, sans lesquels on n’aurait pas tout saisi... Les discussions sans fin avec les amis au sujet de la place de titulaire d'un tel ou d'un tel...





Du 14 juin au 15 juillet, de Moscou à Saint-Pétersbourg en passant par Kazan ou Volgograd, se joue la XXIe édition de la compétition-reine. Un Mondial russe qui va forcément accaparer toute l’attention de la planète durant des semaines, et que l'on va vous faire vivre au plus près, notamment à travers le fil d'actu ci-dessous, qui recense toutes les informations les plus fraîches concernant le tournoi.





Offrez-vous encore plus de frissons en défiant vos amis et collègues au jeu de pronostics gratuit MonPetitProno. On vous prévient, vous ne verrez plus les matchs de la même façon... Et pour vous mesurer à toute l'équipe TF1, rejoignez gratuitement La Ligue grâce au mot de passe KAL1YSWK.