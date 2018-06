EN DIRECT - Coupe du monde, J-4 : les équipes continuent d'arriver en Russie, les Bleus attendus en fin d'après-midi

CONNECTÉS





Les Bleus ne seront pas privés de réseaux sociaux pendant la Coupe du monde, annonce Didier Deschamps dans Le Parisien ce dimanche. "Je ne me vois pas interdire leur liberté. Cela fait partie de leurs vites", explique le sélectionneur qui précise que leur utilisation "a été cadrée". "Ils savent ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. On essaie de protéger et de préserver la vie de groupe", souligne-t-il.