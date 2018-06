EN DIRECT - Coupe du monde, J-6 : Ibrahimovic ne digère toujours pas de ne pas en être

RAGEUX 2/2





"Les médias disent que l'équipe est meilleure sans moi (...). C'est ça la mentalité des médias sudéois. Je n'ai pas un nom typiquement suédois, je n'ai pas une attitude et un comportement suédois, etc... Mais c'et toujours moi qui détiens le record de but en sélection", continue Ibra, avant d'enchaîner une séquence dans laquelle il déroule tous les clubs où il a évolué et gagné. "Ça, je sais le faire, et je le fais bien".