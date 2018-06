EN DIRECT – Coupe du monde J-9 : les infos du jour

FRANCE '98 (2)





Dans la sélec' d'Arsène, on (re)trouvera : F. Toldo (ITA), S. Bilic (CRO), R. Carlos (BRÉ), D.Stojkovic (SER), E. Davids (NED), S. Eto'o (CAM), C. Vieri (ITA), J. Klinsmann (ALL), F. Morientes (ESP), P. Kluivert (NED) et H. Stoitchkov (BUL).





Le match est diffusé sur TF1, en direct, le 12 juin à 21H