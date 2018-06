EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : la compo probable des Bleus, le but de Kroos raconté de l'intérieur et le "Mondial du suspense"

EN DIRECT





Sur la vie à Istra : "On savait que ce serait comme ça. On doit rester concentré. On est en contact avec nos familles, elles vienennt nous voir pendant les matchs. On va esssayer d'aller le plus loin possible. On sait que la famille, ils sont proches de nous. On peut pas s'ennuyer avec Dembélé, Kimpembé ... On rigole tout le temps"





Qui l'a fait le plus progresser, Mourinho ou Deschamps ? : "Mentalement, c'est Mourinho. Je ne suis pas toute l'année avec Deschamps. Il y a club et équipe de France. Je progresse différemment"