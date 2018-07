EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : "Le moment le plus triste de ma carrière", Neymar inconsolable après l'élimination du Brésil

CONFÉRENCE DE PRESSE





Raphaël Varane sur un possible victoire finale : "J'espère. C'est à nous de tout faire pour. On remercie nos supporters français. On sent cette ferveur. On verra si ça nous sourit. On va bien récupérer et préparer la demi-finale. On fera le maximum pour rendre fiers les Français et tout ceux qui nous suivent."