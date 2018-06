EN DIRECT – Egypte-Uruguay : Salah pas titulaire, Suarez et Cavani si !

Les artistes entrent en scène. Au lendemain du match d’ouverture de la Coupe du monde 2018 entre la Russie et l’Arabie saoudite (victoire 5-0 du pays organisateur), l’Égypte de Mohamed Salah et l’Uruguay de Suarez et Cavani s’affrontent ce vendredi à 14h du côté d’Iekaterinbourg pour la deuxième rencontre du groupe A.





Incertain jusqu’au dernier moment en raison de sa blessure contractée en finale de Ligue des Champions, l’attaquant des Pharaons devrait être l’une des attractions du tournoi. Pour son premier Mondial (la dernière participation de l’Egypte remonte à 1990), Salah portera les espoirs de tout son peuple. Un rôle auquel sont plus habitués les deux attaquants-stars de la Celeste, qui disputent, eux, leur troisième Coupe du monde, après 2010 et 2014.