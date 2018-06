EN DIRECT - Russie-Arabie Saoudite : suivez avec nous le 1er match du Mondial !

Depuis le Mondial 2006, il ne revient plus au vainqueur sortant de disputer le premier match de la Coupe du monde mais à son pays organisateur. C'est donc la Russiequi ouvre les hostilités de cette 21e grand-messe du football avec une affiche inédite, contre l'Arabie Saoudite.





La tâche ne sera pas aisée. Et pour cause. En panne totale de confiance, les hommes de Stanislav Cherchesov, n'ont pas gagné une seule rencontre en 2018 et auront forcément à cœur de ne pas rééditer la piètre performance de l'Afrique du Sud qui, dans l'histoire du Mondial, est le seul pays hôte à ne pas avoir réussi à franchir le cap du premier tour, en 2010.