EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : Mendy et Mbappé se moquent de Griezmann à la sieste, Gignac et Ménez trollent les Argentins

GRIEZMANN





Pour lui, le match face à l'Argentine sera un match référence. "Il va nous donner énormément de confiance. Tactiquement, le coach a joué juste, l’équipe a répondu présente. On a été au top", a déclaré Antoine Griezmann. "On est soudé, on a très bien défendu. Quand on perd 2-1, on ne doute pas et on va chercher la victoire, a-t-il ajouté.





Antoine Griezmann est plus convaincu que jamais que la France peut gagner la Coupe du monde. "On vit bien ensemble, ça rigole énormément. Et ça se voit sur le terrain. J’espère que cette mentalité et cet état d’esprit vont rester le plus longtemps possible.