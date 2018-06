EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : on sait pourquoi Cristiano Ronaldo porte un bouc

LA BARBICHETTE DE CR7





On sait pourquoi Cristiano Ronaldo arbore un petit bouc. Buteur contre le Maroc en début d'après-midi, il est revenu sur cette petite originalité pileuse : "C'est parti d'une blague avec Quaresma. Nous étions dans le sauna, j'ai commencé à me raser et j'en ai laissé un petit peu en lui disant que si je marquais contre l'Espagne, je ne me rasais plus jusqu'à la fin de cette Coupe du monde. Finalement, ça m'a porté chance, et j'ai encore marqué aujourd'hui donc je vais le garder comme ça".