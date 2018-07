EN DIRECT - Pogba : "Cette finale, on ne va pas l'aborder comme celle de l'Euro"

EN DIRECT D'ISTRA





Umtiti sur la défense des Bleus : "On va faire attention, ça peut aller très vite. Défensivement, on a vachement progressé même s'il y a pas mal de jeunesse. Il y a aussi de la maturité. On a montré d'autres valeurs, c'était important. Avec Raph' (Varane), on n'a pas joué énormément de match ensemble, mais là on s'entend de mieux en mieux et on savait que ça allait mieux se passer en jouant de plus en plus. Ben (Pavard) et Lucas (Hernandez), j'ai l’impression que ça fait plusieurs années qu'ils jouent avec nous."