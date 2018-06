EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : c'est jour de match pour les Bleus

CONFIANCE





Engagée ce mardi soir (20h sur TF1) dans un match couperet face au Nigeria après l'humiliation croate (3-0), l'Argentine a peur. Mais l'un de ses anciens sélectionneur, Marcelo Bielsa, qui vient de signer à Leeds, s'est montré, lui, plutôt optimiste en évoquant cette rencontre : "Je pense que nous verrons l'Argentine à son meilleur niveau demain (ce mardi). Je crois vraiment en la qualité des joueurs, en particulier Lionel Messi, qui est un leader et qui sera sur le devant de la scène. Je pense que l'on va voir toute la sagesse et le savoir du staff. J'ai confiance en cette équipe, que ce soit le sélectionneur, le staff et les joueurs. Je suis persuadé qu'à partir de demain, nous verrons une équipe d'Argentine différente et qui réalisera de bonnes performances pour aller plus loin dans la Coupe du monde." Nous verrons, oui.