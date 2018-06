EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : séance d'entraînement allégée pour Griezmann, Umtiti, Lemar et Lloris

LA CROATIE VIRE NIKOLA KALINIC





"Pendant le match contre le Nigeria, Kalinic était à l'échauffement et devait entrer en jeu en seconde période. Cependant, il a fait savoir qu'il n'était pas prêt à rentrer en cause de douleurs au dos", a avancé le sélectionneur Zlatko Dalic dans un communiqué. Il a ajouté que le joueur avait eu le même comportement lors du match amical contre le Brésil (2-0) avant le Mondial russe. La Croatie ne compte plus que 22 joueurs pour la suite de la compétition.