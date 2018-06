EN DIRECT - Coupe du monde J-2 : Griezmann en conférence de presse, frayeur pour Eden Hazard

DESCHAMPS





"Je construis mon équipe pour qu'elle aille de l'avant et mette en difficulté l'adversaire. On est plus performant dans l'attaque rapide que dans l'attaque placée, on doit être capable d'être bons dans les deux situations. L'idée fixe, c'est d'avoir le ballon et de poser des problèmes à l'adversaire."