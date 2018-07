EN DIRECT - Coupe du monde : on connaît (bien) l'arbitre de la finale France-Croatie

POGBA SUR LA DEFAITE EN FINALE DE L'EURO





"A l'Euro, vous le savez, on pensait que c'était déjà fait. La mentalité n'était pas la même. Quand on a gagné contre l'Allemagne, on pensait avoir joué notre finale, et on pensait que face aux Portugais, c'était gagné d'avance. Là, on est tous conscients de ne pas vouloir faire la même erreur. On veut aller chercher cette Coupe du monde et tout donner pour la ramener à la maison."