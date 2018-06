EN DIRECT - Coupe du monde, J-4 : Salah de retour à l'entraînement... sans y participer

RUSSIE





Le président russe Vladimir Poutine a souhaité vendredi la bienvenue aux équipes de football et à leurs supporters. "A tous les fans de football et aux meilleures équipes de la planète, bienvenue !", a-t-il lancé lors d'un discours retransmis à la télévision. "C'est avec une immense joie et un grand honneur que nous recevons les représentants de la grande famille du football", a-t-il ajouté, disant espérer une "fête remplie de passion et émotion" et une "expérience inoubliable".