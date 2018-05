EN DIRECT - France-Irlande : suivez le premier galop d'essai des Bleus avant le Mondial

COMPOSITION





Comme il l'avait indiqué dans Téléfoot dimanche, Didier Deschamps a titularisé Steve Mandanda dans la cage des Bleus. Benjamin Mendy et Djibril Sidibé occuperont les ailes. Steven Nzonzi évoluera au milieu, entouré de Matuidi et Tolisso. Devant, Nabil Fékir sera associé à Giroud et Mbappé.