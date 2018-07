EN DIRECT - France-Croatie : suivez avec nous la finale et les coulisses de la journée des Bleus

De quoi se sentir sous pression ? "Je crois que l'équipe est assez tranquille depuis le début du tournoi", a relativisé Hugo Lloris, samedi, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. "Je ne sais pas véritablement si on a conscience de notre parcours, c'est mieux ainsi. Il y a une force à l'intérieur de notre équipe qui nous guide depuis le début, une volonté de se surpasser, d'affronter tous les défis qui se présentent à nous. C'est certainement le match le plus important de notre carrière." Et le capitaine des Bleus d'assurer, quant à cette rencontre "de très très haut niveau" : "On sera prêt mentalement et physiquement."