EN DIRECT - France-Argentine : les Bleus avec Matuidi, Giroud et Hernandez

Après des débuts plus que poussifs (un match nul contre l’Islande puis une défaite cinglante face à la Croatie), les hommes du décrié Jorge Sampaoli se sont d’ailleurs plutôt bien repris contre les Super Eagles nigérians (2-1) pour obtenir leur qualif'. Et si leurs nombreux errements et trous d’air n’ont pas fait taire les sceptiques, gare à la bête blessée. Avec un Lionel Messi en début de résurrection comme semble en attester son but face au Nigeria, les défenseurs français sont prévenus : il faudra rester vigilant !





"Ça sert quand même à quelque chose de bien le connaître, sur son positionnement", a avancé Samuel Umtiti, son coéquipier au Barça, dithyrambique à propos de la Pulga. "Il a un talent extraordinaire, et même si on étudie son jeu, il peut nous mettre en difficulté." Aux Tricolores de bien le museler et de profiter des nombreuses faiblesses, notamment défensives, d’une Argentine qui, pour beaucoup, n’est plus que l’ombre d’elle-même.