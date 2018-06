France-Italie : des Bleus très sûrs d'eux (3-1)

Les Bleus poursuivent leur dynamique. Sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice, l'équipe de France s'est imposée ce vendredi soir (3-1) face à des Italiens accrocheurs pour son deuxième match de préparation au Mondial Russe. Bien au-delà de ce succès, cette opposition, plus âpre que celle proposée par les Irlandais 5 jours plus tôt confirme une tendance : la bande à Deschamps, très généreuse dans l'effort, est bel et bien en jambes.





En plus de la performance intéressante des latéraux Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, "DD" peut se satisfaire des combinaisons incessantes entre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Une domination concrétisée par un but de renard de Samuel Umtiti (8e) et d'un penalty de "Grizou" (29e). Secoués, les Italiens s’en sont remis à un coup franc de Mario Balotelli, bien repris dans la surface par le capitaine de la Nazionale, Leonardo Bonucci (36e). Mais le bijou de la soirée est à mettre sur le compte d’Ousmane Dembélé. Volontaire mais bien trop brouillon durant la rencontre, le joueur du FC Barcelone s'est rattrapé et a marqué d’une superbe frappe enroulée à la 63e minute.





L'équipe de France jouera désormais contre les Etats-Unis le 9 juin à 21h au Groupama Stadium de Lyon. Les joueurs tricolores s'envoleront ensuite pour la Russie, où ils disputeront leur premier match de la Coupe du monde contre l'Australie le 16 juin à Kazan.