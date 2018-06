EN DIRECT - France-Italie : suivez le deuxième match de préparation des Bleus avant le Mondial

Quatre jours après le premier match amical de l'équipe de France face à l'Irlande (2-0), lors duquel les Kylian Mbappé, Nabil Fekir & Co se sont montrés plutôt convaincants, les Bleus se présentent ce vendredi à l'Allianz Riviera, à Nice, pour affronter l'Italie, le grand absent du Mondial 2018. Opposée notamment à Mario Balotelli, qui a effectué son grand retour en sélection après quatre ans d'absence, avec un but face à l'Arabie Saoudite, la sélection de Didier Deschamps aborde son deuxième match de préparation pour le Mondial 2018 avec un esprit conquérant.





Parmi les visages probablement présents dans la composition d'équipe des Tricolores, le capitaine et portier Hugo Lloris, qui aura devant un quatuor défensif composé de Benjamin Pavard, Adil Rami, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, exit Steven Nzonzi, titulaire face à l'Irlande. Le Sévillan laisse sa place au patron habituel, Ngolo Kanté, qui sera accompagné de Corentin Tolisso et Paul Pogba. En attaque, Didier Deschamps devrait opter pour un trio très alléchant composé d'Antoine Griezmann, positionné sur l'aile gauche, Ousmane Dembélé, placé à droite, et Kylian Mbappé, titularisé en pointe.





Concernant la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, fraîchement nommé au poste de sélectionneur, devrait s'appuyer sur un 4-3-3 avec Salvatore Sirigu dans les cages, juste derrière la charnière Bonucci-Rugani et les latéraux Zappacosta et De Sciglio. Dans l'entrejeu, le Romain Lorenzo Pellegrini, demi-finaliste de la Ligue des champions, devrait évoluer au côté du Napolitain et probable futur Cityzen Jorginho, ainsi que Bryan Cristante, milieu de terrain de l'Atalanta, auteur d'une saison pleine (9 buts et 3 passes décisives en 36 matchs de Serie A) et ardemment courtisé par les cadors italiens. Enfin, en attaque, Mario Balotelli devrait de nouveau fouler la pelouse de l'Allianz Riviera, assisté de Lorenzo Insigne et du jeune ailier de la Fiorentina, Federico Chiesa.