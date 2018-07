EN DIRECT - Espagne-Russie : à domicile, la Sbornaya peut-elle faire douter la Roja ?

Car si le face-à-face entre la Roja et la Sbornaya semble déséquilibré à première vue, le pays organisateur tout entier croit l’exploit possible. "Je pense que pour nous, demain doit être une victoire, particulièrement pour les fans", a souligné Denis Cheryshev, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial. "Il faut qu'on se donne à 200%. Je pense qu'on peut battre n'importe qui. On peut toujours gagner et c'est ce en quoi on doit croire, juste penser à la victoire."





Devant son public, portée par tout un peuple, la sélection russe rêve déjà de créer la prochaine sensation du Mondial en éliminant les derniers champions du monde en activité encore présents dans la compétition. Sergio Ramos, Iniesta, Piqué, Isco & co sont prévenus : la bataille promet d'être rude.