EN DIRECT - Coupe du Monde 2018 : Pologne-Colombie, malheur au vaincu !

Pas de gaffes. En voyant le tirage au sort dont ils avaient bénéficié, la Pologne et la Colombie ne s'était sûrement pas imaginés devoir s'affronter avec une défaite chacun au compteur. Et pourtant ! A l'aune de ce Mondial déroutant, les deux favoris supposés ont failli.





A l'envers, la Colombie a perdu contre le Japon (2-1), et la Pologne, guère en verve, n'a pas fait mieux contre le Sénégal. Autant dire que, ce dimanche, leur rencontre a tout du match de la dernière chance et que le perdant, qu'il appartienne à l'équipe de Robert Lewandowski, 50 buts de moyenne ces trois dernières saisons, ou de Radamel Falcao, aura des cheveux blancs à se faire, selon le résultat de l'autre rencontre, entre le Japon et le Sénégal.





Laquelle des deux équipes saura le mieux supporter la pression et dérouler son jeu pour étouffer l'autre ? La réponse dimanche 24 juin, en direct sur TF1 à partir de 20h, et en direct commenté sur LCI.fr.