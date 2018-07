EN DIRECT - Brésil-Belgique : les Diables rouges peuvent-ils faire douter Neymar et les siens ?

A priori égales ou presque sur le papier, les deux équipes n’abordent cependant pas du tout ce match avec la même expérience. De fait, alors que les Diables rouges n’ont plus atteint le dernier carré du tournoi suprême depuis 1986 (leur seule et unique demi-finale, perdue face à l’Argentine), la Seleção, cinq fois titrée, fait pour sa part figure de grande habituée (sept quarts de finale d'affilée). Et même si la dernière demi-finale disputée, la fameuse humiliation 1-7 contre l’Allemagne, reste encore aujourd’hui un traumatisme, les hommes de Tite entendent bien faire parler leur vécu.