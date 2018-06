EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : "À fond quoi qu'il arrive", confie Pavard au sujet de son éventuel remplacement face au Pérou

DESTINS CROISÉS





Alors que l'équipe d'Allemagne s'est inclinée face au Mexique (0-1), le Brésil a lui lancé son match de la meilleure des manières contre la Suisse grâce à un but sublime de Coutinho. À noter qu'Allemands et Brésiliens pourraient se retrouver dès les 8e de finale, si jamais la Mannschaft se classait 2e du groupe E et la Seleçao 1ère du groupe F.