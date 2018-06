EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : la France bat... les moins de 19 du Spartak Moscou

PAUL POGBA





Suite au succès étriqué obtenu ce samedi contre l’Australie, "La Pioche" est revenu ce dimanche dans les colonnes de L’Équipe sur les critiques dont il fait l’objet depuis plusieurs matches.





Les critiques seront toujours là, c’est le football. Quand j’étais petit, avec mes potes, on se charriait entre nous : "Ah, t’as été nul, t’as été fort." On n’a jamais vraiment écouté ça. Ça a toujours été le terrain qui parlait. Donc, c’est pareil, c’est comme si j’étais au citystade à Roissy-en-Brie. Je joue sur le terrain, je prends du plaisir et c’est la seule réponse que je peux donner à toutes les personnes qui me critiquent", a notamment raconté le numéro 6 des Bleus.