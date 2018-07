EN DIRECT - Uruguay-France : les Bleus à une marche du dernier carré

"Le match va être chiant", avait prévenu Antoine Griezmann, le plus "Uruguayo" des joueurs tricolores. De fait, l’attaquant de l’Atlético de Madrid sait de quoi il parle puisqu’il évolue en club avec les deux stoppeurs Diego Godin et José Maria Gimenez, qui forment la redoutable charnière centrale de la Celeste, co-meilleure défense du tournoi (1 but encaissé). Les hommes de Didier Deschamps sont prévenus, la bataille sera rude.