EN DIRECT - Islande-Croatie (0-0) : les Nordiques ne lâchent rien

Les Nordiques devront aussi compter sur une contre-performance du Nigeria. Et de préférence une défaite. De fait, un match nul des Super Eagles les obligerait à l'emporter par au moins deux (seul un 0-0 entre Nigérians et Argentins serait dès lors suffisant) voire trois buts d'écart, la faute à une différence de but pour l'instant défavorable (-2 pour l'Islande, +0 pour le Nigeria). Preuve de la complexité de la mission, qui ne dépend plus totalement d'eux : en cas de défaite des hommes de Gernot Rohr, les coéquipiers de Gylfi Sigurdsson devront alors compter sur une victoire Argentine (actuellement à -3) la moins large possible.