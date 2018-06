EN DIRECT - Mexique-Suède : Chicharito veut défendre la 1re place de la Tri

Deux victoires en autant de matches, six points, mais pas tant de garanties que cela. Alors que le Mexique et la Suède s’affrontent ce mercredi à 16h à Ekaterinbourg dans le groupe F pour la troisième et dernière journée de la phase de poules, la Tri se trouve dans une étrange situation qui ne lui assure pas, pour l’heure, de participer au tour suivant.





De fait, les Mexicains pourraient se retrouver coiffés sur le poteau par leurs adversaires du soir et par les Allemands - la Mannschaft et la Suède étant respectivement deuxième et troisième avec 3 points - qui défient la Corée du Sud au même moment.