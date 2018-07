REVIVEZ - Angleterre-Croatie (1-2) : Luka Modric et les siens dans l'histoire

90+3'. C'est terminé dans ces 90 minutes de jeu avec un score de parité 1-1 entre l'Angleterre et la Croatie. Après une ouverture du score précoce pour les Three Lions par Trippier (5'), la Croatie a poussé toute la rencontre pour égaliser, avant de finalement trouver la faille après l'heure de jeu via Perisic (68'). Les deux formations auront une demi-heure supplémentaire pour se départager, avant une éventuelle séance de tirs au but.