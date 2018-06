EN DIRECT - Coupe du Monde : suivez le sommet du groupe H entre le Sénégal et le Japon

La star Sadio Mané et le jeune buteur M'baye Niang d'un côté, Keisuke Honda et Hiroki Sakai de l'autre... les arguments ne manquent pas dans les deux sélections pour bonifier leur bonne entrée et se positionner en vue des 8es de finale. L'incertitude sera en tout cas de mise, puisque les deux équipes ne se sont jusque-là jamais rencontrées. Elles se rappelleront toutefois que leur meilleure performance en Coupe du Monde (8es de finale pour le Japon, quart de finale pour le Sénégal), était intervenue... en 2002.





Pour savoir si cette épopée se rééditera, rendez-vous sur LCI.fr à partir de 17h