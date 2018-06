EN DIRECT - Coupe du monde : suivez le match de la dernière chance du Maroc face au Portugal

Trente-deux ans après son dernier 8e de finale en Coupe du monde, le Maroc n'a pas mis toutes les chances de son côté pour rééditer l'exploit. Les Lions de l'Atlas, défaits sur un coup du sort par l'Iran lors de la première journée, poursuit son programme d'enfer, qui les envoie face aux champions d'Europe portugais et à l'Espagne, meilleure sélection du début du siècle. Objectif : récolter quatre points face à ces deux équipes. Loin d'une promenade de santé pour les derniers du groupe.





Et pourtant, les Marocains ne s'avancent pas en victimes expiatoires, dans un Mondial qui a déjà prouvé que les surprises existaient. La Suisse et l'Islande n'ont-elles pas tenu en échec le Brésil et l'Argentine ? La Russie ne caracole-t-elle pas en tête de son groupe ? Et l'Allemagne n'a-t-elle pas sombré face au Mexique ?