EN DIRECT - Suède-Angleterre : Harry Kane et les siens vont-ils réussir à faire douter la défense viking ?

Pour leurs retrouvailles, six ans après leurs confrontations de 2012 , d’abord à l’Euro, où les Three Lions l’avaient emporté, puis en amical à Stockholm, où les Blågult s’étaient imposés grâce à un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic (dont un retourné sensationnel des 35 m), Nordiques et Britanniques s’attendent à un match serrés. Car si les hommes de Gareth Southgate apparaissent plus fins techniquement et plus redoutables offensivement, les coéquipiers d’Andreas Granqvist sont, eux, absolument intraitables en défense. Leurs prestations face à la Suisse, le Mexique ou même l’Allemagne en témoignent.