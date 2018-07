EN DIRECT - Suisse-Suède : suivez l'avant-dernier huitième de finale avec nous

Sans faire injure à ses protagonistes, c'est un peu le huitième de finale surprise de cette Coupe du monde, du moins en partie. Si la présence de la Nati n'a pas surpris, dans un groupe où, derrière le Brésil, on trouvait tout de même la Serbie et le Costa Rica, quart de finaliste en 2014, celle de la Suède, en revanche, était moins attendue, et encore moins en tête de sa poule. Mais les Blågult, en dépit d'une défaite contre l'Allemagne, sont sortis les premiers de leur groupe, profitant de la retentissante élimination de la Mannschaft, deux fois défaite dans ce groupe.





Quatre fois sortie des poules, la Nati part avec un déficit de son côté : jamais elle n'a, dans son histoire en Coupe du monde, gagné un match à élimination directe. Ce qui lui a valu de se faire éjecter à chaque fois du tournoi : une fois en quarts, en 1954 (il n'y avait pas de huitièmes de finale), trois fois en huitièmes, dont la dernière en 2014, au bout de la prolongation, face au futur finaliste argentin.