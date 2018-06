EN DIRECT - Suivez le match de la qualif pour l'Uruguay face à l'Arabie Saoudite

C'est ce qu'on appelle abusivement "un match à six points". Pour ne pas dire à douze. La confrontation entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, dans le groupe A, mercredi 20 juin, ne concernent pas que ces deux sélections. La Russie et l'Egypte, les deux autres équipes du groupe A, qui se sont séparées sur une victoire autoritaire de la Sbornaya, l'auront à l'oeil, également. Du résultat entre les Saoudiens et la Celeste dépendra également leur sort : qualification pour la Russie... et élimination pour l'Egypte. Pour faire dériver ce chemin tout tracé, il faudrait une victoire... de l'Arabie Saoudite.