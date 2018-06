EN DIRECT - Coupe du monde : suivez l’entrée en lice des Bleus face à l’Australie

Un match pour lancer leur Mondial de la meilleure des manières. L’équipe de France fait son entrée dans la Coupe du monde 2018 en Russie à Kazan ce samedi à 12h face à l’Australie - à suivre en direct sur TF1 et en différé à 15h sur LCI. L’occasion pour les Bleus d’affirmer immédiatement leur statut de favoris du groupe C, également composé du Pérou et du Danemark (les deux équipes s’affrontent à 18h), face à son adversaire a priori le plus faible.