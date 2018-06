EN DIRECT - Angleterre-Belgique : suivez la finale du groupe G avec nous

Un match pour les dominer, tous, définitivement. Mais le veulent-ils vraiment ? Alors qu'ils s'avancent vers la finale de ce groupe G, qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, l'Angleterre et la Belgique, frères siamois (attaque, défense, nombre de points... ils partagent tout) de cette poule, ne sont pas précisément chauds pour récupérer la première place. Et pour cause, elle pourrait leur valoir, s'ils passent les huitièmes, un quart de finale contre... le Brésil. Autant dire que, s'ils ne vont pas donner le match, les hommes de Gareth Southgate et Roberto Martinez ont déjà prévenu qu'ils feraient tourner leurs effectifs.





Reste quand même quelques impondérables : si Romelu Lukaku, le serial buteur belge, sera out, ce ne sera pas le cas de Harry Kane, qui pourrait avoir à cœur de mettre un peu plus de distance entre lui et Cristiano Ronaldo au sommet du classement des buteurs. Un autre facteur sera à surveiller : la moitié des sélectionnés belges évoluant en Premier League, comme l'immense majorité de la cohorte anglaise, veulent-ils réellement risquer de rentrer dans leur pays adoptif avec une défaite dans la musette ? Réponse jeudi 28 juin, à 20h, sur TF1.