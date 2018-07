EN DIRECT - Brésil-Belgique (0-2) : Neymar et les siens poussent pour revenir

LE PARI BELGE





A la 33e minute, nous en sommes donc à 2-0 pour les Diables Rouges. Coutinho se jette un peu sur Fellaini, et se roule par terre... Ca sent bon pour le pari belge des remboursements de télévisions. Nous en sommes à 14 buts et les Diables rouges doivent en mettre 15.