EN DIRECT - Groupe B : suivez avec nous Iran-Portugal et Espagne-Maroc en simultané

MONDIAL – Face à l’Iran d’un côté et au Maroc de l’autre, le Portugal et l’Espagne se livrent un combat à distance pour la tête du groupe B, mais surtout pour ne pas sombrer avec une élimination toujours possible pour l’une et l’autre des deux équipes. Suivez ces deux matches avec nous en direct simultané dès le coup d’envoi à 20h.