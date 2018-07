EN DIRECT - Colombie-Angleterre : suivez ce 8e chaud bouillant avec nous

Objectif, quart de finale. Pour la Colombie, cela remonte à il y a quatre ans, quand le monde avait découvert, émerveillé, les prouesses de James Rodriguez. Pour l'Angleterre, éliminée piteusement au premier tour en 2014 et écartée sans ménagement par l'Argentine en 2010, il faut remonter à 2006 et l'Allemagne, où les Three Lions avaient alors été battus par le Portugal aux tirs au but. De quoi faire de cet ultime huitième de finale de la cuvée 2018 une affiche à ne pas manquer.





Au-delà, entre une Angleterre en pleine renaissance et sans pression et une Colombie profitant pleinement de son vécu commun après s'être fait peur au premier tour, l'incertitude est grande. Les Three Lions de Harry Kane, resplendissant depuis le début du tournoi ? Ou les Cafeteros de Falcao, qui pourraient bien compter sur son chef d'orchestre James Rodriguez, d'après les rassurants déclarations du sélectionneur José Pekerman ?