En direction vers Istra, les Bleus se concentrent sur leur finale

Les Bleus ont quitté leur hôtel à Saint-Pétersbourg ce mercredi 11 juillet. Après quelques embrassades dans le hall, chaque joueur a pris, l'air très concentré, la direction vers le bus qui les mènera vers l'aéroport et leur camp de base à Istra. A la fin de l'après-midi, ils vont d'ores et déjà décrypter leur performance lors de la demi-finale et visionner, avec les quatre techniciens de la Fédération française de football, la rencontre Croatie-Angleterre.



