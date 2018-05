Dimitri Payet, 2018 lui va si bien

"Il y a une liste qui est sortie dans laquelle je ne figure pas. Mais ce n’est pas la dernière, il reste deux mois. A moi de faire en sorte de faire ce qu’il faut pour accrocher mon billet pour la Russie." Après sa non-convocation pour le dernier rassemblement de l’équipe de France en mars dernier, Dimitri Payet avait immédiatement donné le ton concernant ses intentions : tout casser. Et le Phocéen a joint les actes aux paroles.





Alors qu’il avait déclaré à So Foot en septembre dernier que la Coupe du monde serait certainement la dernière étape de sa carrière en Bleu, le Réunionnais de naissance fait tout pour ne pas louper ce grand rendez-vous. Après une première partie de saison en demi-teinte (2 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), émaillée par des pépins physiques, Dimitri Payet renaît de ses cendres et offre le meilleur de son talent à l’OM ces dernières semaines.