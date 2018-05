Equipe de France : de Lisieux à la Coupe du monde 2018, retour sur le parcours cabossé de Steven Nzonzi

Son début de carrière, pourtant, ne laissait rien augurer de tel. "Je n’ai pas été conservé au centre de formation du PSG, ni à celui de Caen, racontait-il à L’Équipe fin 2016. Quand on est jeune, c’est beaucoup de souffrance. Les deux saisons après avoir dû quitter le PSG ont été très difficiles pour moi. J’ai dû aller à Lisieux (Calvados), quitter la région parisienne où j’avais passé toute ma vie, pour une ville que je ne connais pas. Dans le collège où j’étais à l’époque, il n’y avait que deux noirs par exemple. Finalement, ça s’était très bien passé et j’avais signé à Caen dans la foulée, mais encore une fois, je n’ai pas été gardé. Ça a été encore plus difficile parce que je m’étais fait pas mal d’amis dans ce coin. Ensuite je suis parti à Beauvais, pour jouer avec les moins de 16 ans nationaux , puis à 18 ans j’ai rejoint Amiens, où j’ai signé plus tard mon premier contrat pro."